وذكرت أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش)، في خطوة أخرى نحو تفعيل زيادة مزمعة للرسوم أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الإشعار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الجمارك إن الرسوم البالغة 25 في المئة، ستطبق على أكثر من 5700 فئة منالمنتجات المستوردة من الصين كانت خاضعة في السابق لرسوم قدرها 10 في المئة.

وإذا لم تنقضه إدارة ترامب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.