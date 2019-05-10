إندونيسيا – تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا مهمة “المسحراتي” في شهر رمضان، إذ تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق المساكن في جزيرة جاوة لإيقاظ المسلمين وقت السحور.

ونقلت صحيفة “كومباس”، عن المتحدث باسم سلاح الجو سوس يوريس القول: “التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور، هو مهمة مركبة”.

وأضاف، “يحافظ هذا بالأساس على مهارات التحليق ليلا لطيارينا، كونه غير مسموح لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحا”.

وأفاد يوريس، بأن هذا الإجراء متبع منذ عدة أعوام.

وذكر سلاح الجو، أن “التقليد يهدف لإقامة رباط قوي بين سلاح الجو الإندونيسي والشعب”، لكن تعرض السكان النائمين لأصوات الطائرات لم يلق ترحيب الجميع.

وقال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي: “لا نعتقد أن الأمر ضروري، نظرا لأن السكان ليسوا جميعا مسلمين ويصومون، في هذه الأوقات يكون الكثيرون من أتباع الديانات الأخرى في فترة راحة، من فضلكم ضعوا ذلك في الحسبان”.

المصدر: سبق