صورة لمحمد هنيدي تثير ضجة في مواقع التواصل.. ما علاقة عمرو دياب؟

صورة لمحمد هنيدي تثير ضجة في مواقع التواصل.. ما علاقة عمرو دياب؟

مصر – شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره صورة له من لقاء جمعه مع شاب شبيه للمطرب عمرو دياب، وعلق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، مازحاً: “مع الصديق عمرو دياب من حملة رمضان القادم الإعلانية”.

وأثارت الصورة ضجة بين جمهور ومتابعي هنيدي، إذ أكد الكثيرون أنه لو لم يعلق هنيدي على الصورة لظنوا أنها لعمرو في مرحلة شبابه.

على جانب آخر يعود محمد هنيدي لتقديم مسرحية “3 أيام في الساحل” خلال أيام عيد الفطر المقبل، وتم فتح باب حجز التذاكر حالياً.

ومسرحية “3 أيام في الساحل” يقدمها هنيدي مع بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، من إخراج مجدي الهواري.

وسائل اعلام مصرية + انستغرام