عمان – اتفق الأردن والعراق ومصر، على العمل لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة، ضمن خطة زمنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع ثلاثي لوزراء صناعة الدول الثلاث بالعاصمة عمان، ضم الأردني طارق الحموري، والعراقي صالح الجبوري، والمصري عمرو نصار.

واتفق الوزراء الثلاثة، على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وشمل الاتفاق أيضا، توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة، بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار الاقتصادي، وتشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الجهات المعنية بالتجارة والنقل والصناعة والاستثمار والطاقة والقطاع الخاص في الدول الثلاث.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل ستة أشهر، وتكون مهمتها إعداد مخطط عمل وآليات تنفيذالاتفاقات، وبما يؤدي الى الارتقاء بأوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري.

تأتي هذا المباحثات عقب القمة التي عقدها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في القاهرة نهاية مارس/آذار الماضي.

وتم التأكيد خلال قمة القاهرة، على أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصل البلدان الثلاث الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

الأناضول