ومن أبرز العوائق التي ستقف في وجه الجماهير الإنجليزية، المسافة البعيدة بين العاصة الأذربيجانية باكو، التي ستحتضن النهائي، والعاصمة الإنجليزية لندن، التي تبلغ 4587 كم.

كما لا تتوفر رحلات سفر مباشرة من لندن إلى باكو، مما سيتوجب على المسافرين التوقف في العاصمة الأوكرانية كييف، أو في إسطنبول التركية، وركوب طائرة ثانية لباكو، مما يعني أن الرحلة قد تستغرق 10 ساعات، حسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل”.

كما تقترب قيمة تذكرة الطيران إلى باكو من ألف جنيه أسترليني، او ما يعادل 1300 دولار أميركي، وهو رقم مرتفع لرحلة داخل أوروبا.

وأبدى العديد من مشجعي الفريقين استياءهم الشديد من اختيار باكو للمباراة النهائية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا أن الاتحاد الأوروبي سيحرم الكثيرين من متابعة فرقهم في نهائي أوروبي.

كما اشتكت الجماهير من عدد التذاكر المحدود جدا للجماهير، حيث خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم6 آلاف تذكرة فقط للنادي الواحد، أي ما مجموعه 12 ألف تذكرة للجماهير، في استاد يتسع لقرابة 70 ألف متفرج.

كما يتوجب على المواطنين الإنجليز التقديم على طلب تأشيرة الدخول “فيزا” لأذربيجان، ثم انتظار الحصول على الموافقة، قبل 19 يوما من النهائي.

وسيواجه تشلسي غريمه أرسنال في نهائي إنجليزي “خالص” في باكو يوم الأربعاء 29 مايو.