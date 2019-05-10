ليبيا – دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الخميس كافة الأعضاء النواب لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين القادم والموافق للثالث عشر من شهر مايو الجاري.

هيئة رئاسة مجلس النواب أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن هذه الجلسة ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق ولم تكشف عن فحوى ما سيجري مناقشته فيها.

ويأتي هذا الإجتماع هو الأول بعد الإجتماع الذي عقده حوالي 37 نائب في طرابلس يضاف لهم بعض النواب المنقطعين وغير صحيحي العضوية ممن لم يأدوا اليمين الدستوري إلا قبل أيام قليلة .

وكانت المجموعة المجتمعة في طرابلس تأمل الحصول على نصاب قانوني يسمح لها إتخاذ قرارات لصالح المجلس الرئاسي إلا أن محاولاتها منيت بالفشل .