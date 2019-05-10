ليبيا – بعد توقيع فائز السراج عقدًا مع شركة ” ميركوري للشؤون العامة ” في 22 أبريل الماضي ، قام أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي أيضاً بتوقيع عقد آخر لصالح نفسه ( إضغط هنا للإطلاع على عقد السراج ) .

ووفقاً لمستندات الإفصاح لوزارة العدل الامريكية والتي تحتم على زبائن الجهات الاجنبية الافصاح عن نشاطاتهم، وإطلعت عليها المرصد فقد اتفق معيتيق أيضاً مع إحدى الشركات أو ما يعرف بـ ” جماعات الضغط في واشنطن ” لتقوم بأنشطة خاصة به.

بدوره أكد موقع ” أفريكا إنتلجنس – مغرب كونفيدينسيال الفرنسي ” المقرب من عدة دوائر مخابراتية غربية في تقرير ترجمته المرصد ، أن معيتيق إتفق بالفعل مع شركة ” برايم بوليسي قروب ” وهذه الشركة تمثل المصالح التركية للشق التركي من قبرص و تتبع شركة ” بورسون مارستلر ” المسؤول عن العلاقات العامة العالمية لحزب النهضة الإخواني التونسي.

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ومثل ” شركة ميركوري ” للشؤون العامة التي وقّع معها السراج عقده ، من المفترض أن تتولى شركة ” برايم بوليسي ” التي وقع معها معيتيق مهام الترويج لحكومة الوفاق بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب الذي يقف حالياً إلى جانب المشير خليفة حفتر ، وفقاً للموقع – للإطلاع على التقرير من المصدر الأصلي إضغط هنا .

وكشف التقرير بأن من بين المهام التي ستطلع بها الشركة التي وقع معها معيتيق هي مهمة تعزيز صورته كرجل دولة من خلال تعريفه مباشرةً على الساسة في واشنطن بعد أن فقد السراج السيطرة الفعلية على الوضع.

وأشار الموقع أن معيتيق يأمل في الاستفادة من هذا الاتفاق ليلعب دوراً يعوض دور السراج خاصة أنه يمثل مدينة مصراتة القوية التي سيكون لها دور مهم في أي خطة للخروج من الأزمات وفقاً لذات التقرير.

وعلى غير عادة شركات العلاقات العامة الأمريكية، فإن شركة برايم بوليسي لم تفصح عن تقاضي أي مبلغ مقابل خدماتها في الترويج لمعيتيق، بل ان مقالة في مجلة” أودوير – بي آر ” المتنفذة مالطلعة على عمل شركات العلاقات العامة اكدت ان خدمات الشركة (مجانية)، مما يوحي بأنها متطلعة لاتفاقات وايرادات مستقبلية او انها مغطية لتكاليفها من عقودها طويلة الأمد مع اتراك قبرص او اخوان تونس.

وخلال الفترة الماضية تدهورت العلاقات بين السراج ومعيتيق بشكل كبير جداً حيث إنقطع الأخير عن حضور جلسات المجلس وأصدر بيانات لإبطال عدة قرارات صادرة عن السراج منفرداً كما إتهمه صراحة بأنه تحول لما يشبه ديكتاتور ينفرد بالقرار داخل المجلس الرئاسي بشكل يخالف الإتفاق السياسي الذي يشترط الإجماع وهو ما قد يفسر إتجاه معيتيق لتوقيع هذا العقد مباشرة عقب توقيع السراج عقداً خاصاً بنفسه .

مصادر المقال والمستندات : أفريكا إنتلجنس الفرنسية + أودوير – بي آر الأمريكية + وزارة العدل الأمريكية + خاص

الترجمة : المرصد – خاص