فرنسا – أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستعد لمغادرة نادي العاصمة.

ووفقًا لموقع “Le10sport” الفرنسي، فإن نيمار جهَّز حقائبه لمغادرة سان جيرمان في أقرب وقت ممكن، بعد فشل رحلته منذ الرحيل عن برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار لا يشعر بالراحة رفقة سان جيرمان، كما أنه لم يحقق الأهداف التي ترك الفريق الكتالوني من أجلها.

ورغم التأكيدات العلنية لوالد نيمار، بأن نجله سيبقى في سان جيرمان، إلا أن ممثلي النجم البرازيلي يدرسون الآن اختيار الوجهة المقبلة للاعب.

ورفض الموقع الفرنسي تأكيد موعد الرحيل في خطة نيمار، سواءً سيكون التحرك في الصيف المقبل، أم سينتظر النجم البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل، كي يكون هناك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة سان جيرمان.

وأوضح أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مدرب الميرنجي، يراقبان بشغف تحركات نيمار، لأن الأخير يعد من أبرز الأسماء المطلوبة في قلعة “سانتياجو برنابيو”.

المصدر: كووورة