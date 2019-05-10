انجلترا – رفض إيدن هازارد نجم تشيلسي، تأكيد البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل، عقب قيادته للفريق لنهائي الدوري الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونجح البلجيكي في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة ليمنح البلوز مقعدا في نهائي باكو بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال هازارد خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “لا أفكر في مسألة الرحيل، أفكر فقط بالفوز بالبطولة لأجل تشيلسي، إذا كان النهائي مباراتي الأخيرة سأحاول تقديم كل شيء”. وتابع: “لم تكن المباراة سهلة لأنك تعرف أنها قد تكون طريقك للنهائي، ولعبنا ذهابا خارج الأرض، قدمنا مباراة كبيرة إجمالا اليوم وفزنا بركلات الترجيح”.

ليختم حديثه: “نحن والجمهور سعداء، لكن الأمور لم تحسم بعد، الآن سنذهب لباكو لمقابلة أرسنال، نريد بذل الجهد والفوز وتحقيق بطولة الدوري الأوروبي”.

وكانت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة ربطت اللاعب البالغ عمره 28 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد سبع سنوات في ستامفورد بريدج على إثر تصريحات من اللاعب نفسه ترحب بفكرة اللعب للمرينغي في أكثر من مرة”.

يذكر أن تشيلسي سيحل ضيفا على ليستر سيتي في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الأحد القادم.

المصدر: وكالات