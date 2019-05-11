اليمن – أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين في اليمن وافقوا على الانسحاب بشكل أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الاستراتيجية، الواقعة في محافظة الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها ستشرف على عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مرحبة بهذه الخطوة من قبل الحوثيين.

وكشفت أن عملية إعادة الانتشار في الموانئ، ستستمر لمدة 4 أيام، وانطلاقا من يوم غد السبت وحتى الـ 14 من الشهر الجاري.

وسبق أن أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في أبريل الماضي أنه تلقى موافقة رسمية من طرفي النزاع اليمني، الحكومة والحوثيين، لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد التي تنص على سحب كل القوات من الموانئ الثلاثة، قبل بدء المرحلة الثانية القاضية بنشر قوات مراقبة دولية في الحديدة وموانئها. ويتوقع أن يمهد تطبيق اتفاق الحديدة المتعثر منذ فترة الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة في اليمن.

المصدر: رويترز