ليبيا – تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي من ضبط شخص متهم بارتكاب جريمة قتل منذ عام 2014 بالقرب من مصرف ليبيا المركزي في المدينة باستخدام سلاح ناري نوع (بندقية كلاشن كوف).

البحث الجنائي بنغازي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للقسم أن الجاني لاذ بالفرار خارج مدينة بنغازي متجهاً لمدينة زليتن قاصداً الهروب من جريمته وقد توجه ذوي المجني عليه بفتح محضر بمركز شرطة جردينة ونظراً للظروف الأمنية في تلك الفترة واستهداف جل مراكز الشرطة داخل مدينة بنغازي في تلك الفترة.

وأكد قسم البحث الجنائي على أنه بعد حوالي (5) سنوات وردت معلومات من مصادر سرية تفيد برجوع الجاني لمدينة بنغازي وبعد التربص تم إعداد كمين وضبط المعني بمنطقة الكيش والانتقال به إلى القسم.

كما أشار إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بجرمه وقد تبين أنه من ذوي السوابق حيث صدر بحقه حكمين في منطوقهما عقوبة حيازة واتجار بمواد مخدرة، مبيناً أن الجاني أفاد بأن أداة الجريمة (البندقية) قام ببيعها بمبلغ مالي 1500 دينار ليبي قبل فراره لمدينة زليتن فور ارتكابه الجريمة.

ونوّه القسم إلى أنه قد اتخذت الإجراءات اللازمة وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة بقضية القتل العمد والاتجار بالأسلحة.