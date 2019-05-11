إسبانيا – سجل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، أسرع لفة في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم وبفارق أكثر من نصف ثانية عن الآخرين.

وأنهى السائق البريطاني البالغ 34 عاما، والذي يتطلع إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في حلبة كاتالونيا، اللفة في دقيقة واحدة و16.568 ثانية، وحل شارل لوكلير سائق فيراري ثانيا بفارق 0.531 ثانية، بينما احتل فالتيري بوتاس، متصدر بطولة العالم، المركز الثالث وبفارق 0.555 ثانية عن زميله هاميلتون.

وجاء سيباستيان فيتل، زميل لوكلير، رابعا بعدما سجل دقيقة واحدة و17.172 ثانية.

وسيطرت مرسيدس على المركزين الأول والثاني في أول أربعة سباقات بالموسم، في أفضل بداية على الإطلاق لأي فريق في تاريخ فورمولا 1.

المصدر: رويترز