سوريا – نفذ الجيش السوري عمليات عسكرية مركزة ضد التنظيمات الإرهابية على امتداد ريفي حماة وإدلب وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في إطار الرد على هجماتها المتكررة.

وأفادت وكالة “سانا” بتنفيذ وحدات من الجيش عمليات مركزة، صباح امس الجمعة، على محاور تحرك إرهابيي “جبهة النصرة” من خان شيخون باتجاه المناطق المحررة في ريف حماة وفي كفر سجنة والشيخ مصطفى بريف إدلب.

وأسفرت عمليات الجيش عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار وتحصينات لهم.

كما نفذت وحدات أخرى من الجيش الحكومي عمليات مركزة على تجمعات الإرهابيين في كل من عابدين وحرش القصابين، ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار وتجمعات لهم.

وفي ريف حماة الشمالي وجهت وحدات الجيش ضربات مركزة على مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية في محور الحماميات وكفر نبودة وأوقعت أعدادا منهم بين قتيل ومصاب وأجبرت الباقين على الفرار شمالا باتجاه عمق ريف إدلب بالتزامن مع تدمير وحدات أخرى من الجيش أوكارا وتجمعات للإرهابيين في كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي أيضاً.

المصدر: سانا