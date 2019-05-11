اليمن – نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن بدأت بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى بالحديدة، تحت أنظار فرق أممية.

وأكدت جماعة “أنصار الله” في وقت سابق قرارها الانسحاب أحادي الجانب من ثلاثة موانئ هي الصليف ورأس عيسى والحديدة صباح اليوم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة لرفض دول التحالف العربي وحلفائها تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن السلام في اليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة موافقة الحوثيين على الانسحاب من جانب واحد من الموانئ الثلاثة، بينما شككت الحكومة اليمنية في جدية هذه الخطوة، معتبرة أن أي انتشار أحادي دون رقابة وتحقق مشترك يمثل تحايلا على تنفيذ الاتفاق.

المصدر: وكالات