ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا وتوفر لهم الملاذ الآمن والدعم المالي والسياسي والإعلامي ، مؤكداً أن أنقرة تحتضن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الفارين من ليبيا وتوفر لميليشياتهم المسلحة في البلاد المال والسلاح.

الدرسي نوّه في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة إلى أن الدولة الليبية تمتلك أدلة قاطعة تثبت نقل تركيا لإرهابيين من ليبيا للقتال في سوريا ، لافتاً إلى أن كافة الإرهابيين عادوا إلى ليبيا وانضموا إلى صفوف التحالف المضاد للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وأشار الدرسي إلى أن مستشفيات ترکيا تعج بجرحى الميليشيات المسلحة،مؤكداً أن تركيا ليست وحدها من تهرب السلاح والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية بل انضمت إليها إيران التي تنقل السلاح والإرهابيين في مصراتة التي تعد نقطة انطلاق العمليات ضد الجيش الليبي.