فنزويلا – وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس السابق لجهاز المخابرات، مانويل كريستوفر بالـ “خائن”، وقال إنه ساعد المعارضة المدعومة من واشنطن في مخططاتها لتدبير انقلاب عسكري على سلطته.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي، أكد مادورو أنه يثق ثقة كاملة بوزير الدفاع فلاديمير بادرينو وبرئيس المحكمة العليا مايكل مورينو، رغم قول مسؤولين أمريكيين إنهما كانا منخرطين في محادثات مع المعارضة بشأن الخطط للإطاحة برئيس فنزويلا.

وأضاف مادورو أن بادرينو ومورينو ورئيس الحرس الرئاسي إيفان إرنانديس أخبروه بإعداد مؤامرة ضده قبل أسبوع من توجيه زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدل الرئيس الحالي، دعوة في الـ30 من أبريل للجيش تحرضه على التمرد ضد السلطات، لكن العسكريين لم ينضموا للمعارضة.

من جانبه، نشر الرئيس السابق لجهاز المخابرات مانويل كريستوفر الهارب فيديو من مكان مجهول، دعا فيه الفنزويليين إلى “بناء دول جديدة” ومواجهة الفساد.

المصدر: رويترز