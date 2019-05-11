ليبيا – إدعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن مئات الليبيين قتلوا وأجبر أكثر من 40 ألف على ترك منازلهم في اشارة منه إلى أن ضجل ضحايا المعارك جنوب طرابلس من المدنيين ، زاعماً بأن مئات الآلاف قد يفرون إلى أوروبا من ليبيا .

السراج أشار في مقال لصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلته وكالة “رويترز” إلى أن حكومة الوفاق تقاتل من وصفه بـ” ديكتاتور عسكري” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، مدعياً بأن الاخير له مطامح وأن ما وصفها بـ”حكومته المنافسة” (الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب) تتلقى المال والسلاح من لاعبين أجانب يتطلعون لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب ليبيا حسب تعبيره.

وحذر رئيس الرئاسي من حدوث حرب أهلية دموية لها تداعيات عالمية في ليبيا ، معتبراً بأن ليبيا تحتاج لمساعدة الولايات المتحدة في منع دول أخرى من التدخل في شؤونها حسب قوله .

واختتم السراج حديثه قائلاً :” لا زال يحدوني الأمل في أن الرئيس ترامب سينجح فيما أخفق فيه رؤساء سابقون، الليبيون لن يقبلوا بديكتاتورية عسكرية أخرى على غرار القذافي”.