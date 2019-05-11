العراق – أوضحت مديرية شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم إن الأنباء التي تناولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ضبط سيارة مفخخة يقودها مغربي الجنسية بمدينة الناصرية، عارية عن الصحة.

وذكرت المديرية في بيان “تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا غير صحيح حول ضبط سيارة مفخخة يقودها مغربي الجنسية”.

وأضاف البيان “خلال تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، حامت الشكوك حول أحد الأشخاص المتواجدين في الكراج الموحد بمدينة الناصرية”.

وأشار إلى أن “مفارز دوريات النجدة وحماية المنشآت تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به مغربي الجنسية يقيم في العراق يعمل سائق أجرة بين (محافظتي) ذي قار والمثنى، وبعد إجراء الفحص على سيارته من قبل خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية اتضح أن موقفها سليم”.

وتابع “تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المشتبه به، وتم تدقيق موقفه الجنائي والأمني من قبل الأجهزة الأمنية”.

المصدر: RT