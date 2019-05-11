مصر – أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل، والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق.

علما أن الشركة الوطنية للطرق، قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وأقامت سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق.

وأضاف راضي أن السيسي وجه باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة، على نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم.

وتفقد السيسي أحد المتاجر الذي كان قد وجه بتشييده وتسليمه لمواطن من أهالي المنطقة، بعد أن كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له.

هذا وأدى السيسي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد في منطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا إيذانا بافتتاحه رسميا، والذي يتسع لحوالي 400 مصل وأطلق عليه “مسجد الحي القيوم”.

المصدر: RT