ليبيا – قامت اللجنة المكلفة من رئيس الأركان العامة بالجيش الفريق عبدالرازق الناظوري بزيارة جرحى القوات المسلحة بمركز بنغازي الطبي.

اللجنة وقفت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز الطبي على احتياجات الجرحى ومراحل علاجهم بناء على تعليمات وتوجيهات مباشرة من الفريق الناظوري.

وناقشت اللجنة مع إدارة المركز سبل تقديم كافة الخدمات للجرحى على أكمل وجه على أن تكون الرعاية الصحية المقدمة لهم في أفضل مستوى ممكن.

يشار إلى أن الجيش لم يكشف حتى الآن عن إحصائيات ضحاياه في الاشتباكات التي تخوضها قواته في ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي.

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