تقارب بين وارسو وواشنطن في موضوع نشر قوات أمريكية في بولندا

تقارب بين وارسو وواشنطن في موضوع نشر قوات أمريكية في بولندا

الولايات المتحدة – أعلن البنتاغون، الليلة الماضية، أن وزارتي الدفاع الأمريكية والبولندية، حققتا تقدما، في موضوع زيادة الجنود الأمريكيين، المنتشرين على الأراضي البولندية.

وحصل التقدم خلال مباحثات في واشنطن بين نائبي وزيري الدفاع في الدولتين.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي دفاع البلدين: “واصل نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، ونظيره البولندي توماش شاتكوفسكي، مناقشة ودراسة طرق رفع مستوى الأمن في الجناح الشرقي للناتو، عن طريق زيادة عدد القوات الأمريكية والمحافظة الثابتة لوجودها في أراضي بولندا”.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوات ستنال الدعم والتأييد من الحكومة البولندية.

وقال البيان المشترك: ” تحرز وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الوطني البولندية، تقدما ملحوظا وستواصلان مناقشة الموضوع المذكور”.

وأكد البيان، أن ” إقامة شراكة أمنية أعمق وأوثق بين الولايات المتحدة وبولندا، تعتبر من الأمور الحاسمة الضرورية، لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الحالية”.

المصدر: إنترفاكس