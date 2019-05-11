مصر – ردت الفنانة ريم البارودي، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، حول مدة زواجهما، مؤكدة أنهما تزوجا 21 يوما وليس 6 أيام فقط كما صرح سعد في برنامج “شيخ الحارة”.

وكتبت البارودي في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “سمعت إني اتجوزت ستة أيام، لا أنا أصلا اتجوزت رسمي على الورق أمام الله بعد سنين طويلة”.

وتابعت: “يلا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب، واللي مش حسمح بيه إن يا حرام إننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد ستة أيام”.

وأضافت: “أقسم بالله وحياة الشهر الكريم أنا عاملة حساب لمرضك مش أكثر، لو على الأعمال بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات تقول اللي حصل بالكواليس”.

وختمت “الستوري”، بنشر آيتين من القرآن الكريم.

وسائل اعلام مصرية