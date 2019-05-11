هولندا – وجه زعيم إحدى الأحزاب السياسية في هولندا طلبا لإدارة آياكس أمستردام للاحتفاظ باللاعب المغربي حكيم زياش معتبرا أنه تجب معاملته كنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنعه من الرحيل.

وتقدم الزعيم السياسي “لودجيك أسشير” بطلب لجمع أكبر عدد من التواقيع التي تدعو للإبقاء على زياش في النادي الهولندي، ومنعه من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية من خلال عقد يماثل عقد ميسي مع النادي الكتالوني.

وقام أكثر من 800 مشجع من أمستردام بالاستجابة والتوقيع على الوثيقة المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر.

ونقلت صحيفة “تيليغراف” الهولندية، تصريحات الزعيم السياسي التي قال فيها: “زياش ليس مضطرا للرحيل إلى ناد كبير هذا الصيف، فهو يلعب حاليا في ناد أكبر من ذلك”.

وتأمل الجماهير الهولندية، بعدم رحيل صانع الألعاب والجناح المغربي خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد الكشف عن شرط جزائي في عقد زياش مع أياكس، وهو أن مبلغ فسخ التعاقد بين زياش والنادي الهولندي قيمته 25 مليون يورو فقط، الرقم الذي يجعل اللاعب محط أنظار مختلف أندية أوروبا لضم اللاعب إلى صفوفه.

يذكر أن أياكس أمستردام، ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعد أن كان متقدما على توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يعود النادي الإنجليزي من بعيد ويسجل 3 أهداف.

المصدر: وكالات