مالاوي – داس فيل بري الجندي البريطاني ماثيو تاليوت، البالغ من العمر 23 عاما، حتى الموت، أثناء أداء مهمته الأولى في محاربة وكبح الصيد غير المشروع في مالاوي بشرق إفريقيا.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن الحادث وقع صباح الأحد 5 مايو الجاري، وتوفي ماثيو إثر الإصابات القاتلة التي تسبب بها فيل مفترس أثناء دهسه له، وفقا لزملائه، في أول مهمة يقوم بها الجندي البريطاني في حماية الحيوانات البرية من الصيد الجائر.

وأكد الجنود الذين خدموا مع ماثيو، أنه كان دائما ودودا جدا وبسرعة أتقن لغة السكان المحليين في مالاوي بعد التواصل معهم وأنه يهوى التصوير الفوتوغرافي.

كما أشار الجنود إلى حب ماثيو للتدريبات في الظروف القاسية، ما دفعه لاحقا للتطوع في صفوف وحدة من الجنود الملاويين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات.

وأعربت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردون عن تعازيها لأقارب الجندي المتوفي قائلة إنها “حزنت بشدة لدى سماعها هذا النبأ”.

وانخفض عدد الأفيال في مالاوي بمقدار النصف منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الصيادين. ووصلت قوات بريطانية خاصة إلى هذا البلد الإفريقي قبل سنوات لتدريب المتطوعين المحليين على مكافحة الصيد غير المشروع.

المصدر: ذي صن