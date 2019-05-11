ليبيا – أكد مصدر عسكري مسؤول من غرفة عمليات الجيش في سبها رصد تحركات وصفها بالمشبوهة لمجموعات من المعارضة التشادية تتسلل للداخل الليبي من المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر .

وأضاف المصدر بأن هذه المجموعات دخلت الحدود مجدداً بعد تلقيها دعماً مالياً من آمر ما تسمى ” قوة حماية الجنوب ” التابعة للمجلس الرئاسي ويقود هذه القوة شخص فار في الصحراء يمتهن التهريب ويسمى ” حسن موسى سوقي “.

مقطع أرشيفي لحديث حسن موسى عن المال :

وكشف ذات المصدر بأن هذه القوات التشادية تستعد للدخول إلى بعض القرى والمدن ذات الغالبية أو الأقلية التباوية على حد سواء للتستر خلفهم وإتخاذها منطلقاً لمهاجمة تمركزات الجيش في المدن الكبرى مثل سبها والشاطئ ومرزق إضافة لمهاجمة الحقول النفطية في أوباري وما جاورها .

مقطع أرشيفي لتسليم الجيش حقول أوباري لحرس المنشآت :

وأشار إلى أن ” حسن موسى ” تمكن خلال الفترة من الماضية من الحصول على مبالغ كبيرة من المجلس الرئاسي قام من خلالها بشراء مجموعات من المرتزقة التشاديين مجدداً بعد أن طردهم الجيش من الجنوب خلال الأشهر الماضية حيث يواصل الجيش التشادي مطاردتهم منذ فترة طويلة بين السلاسل الجبلية الوعرة .

مقطع أرشيفي للجيش التشادي على الحدود :

وتوعد المصدر ذاته بإسم الغرفة هذه المجموعات بالقصف الجوي وبالقتال الشرس إذا حاولت المساس بالمرافق النفطية أو بالمدن التي إستعادت حالة الأمن المفقود مشيراً إلى وجود تحركات بالتزامن من تنظيم داعش ترافق حركة مجموعة حسن موسى كما حدث يوم أمس الأول بمنطقة غدوة عندما تسللت مجموعة تابعة لهذا الشخص لإلتقاط الصور جنوب مدينة سبها ثم إنسحبت فيما كان تنظيم داعش على بعد كيلومترات منها يهاجم بلدة غدوة وكانت هي توفر الغطاء له .

المرصد – خاص