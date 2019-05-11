روسيا – تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال حلقة جديدة من برنامج “خط التماس” على قناة RT ، عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعن هوية بطل المسابقة القارية.

وقال مورينيو: “من الصعب التنبؤ بهوية الفريق الذي سيفوز في نهائي مدريد، ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فطرفا النهائي، ليفربول وتوتنهام هوتسبير، لديهما حظوظ متساوية، لقد قدما مستوى رائعا، وسوف يكونان خلال المواجهة بحالة ذهنية إيجابية وشعور بأنهما لا يقهران بعد إقصائهما لبرشلونة وأياكس على الترتيب، رغم تأخرهما في مباراتي ذهاب نصف النهائي”.

وتوقع المدرب الملقب بالداهية، بأن تحسم المباراة النهائية للتشامبيونزليغ بركلات الترجيح.

وعن مباراتي إياب نصف نهائي البطولة القارية، قال مورينيو بأنه لم يتفاجأ من الأداء القوي للاعبي ليفربول والخيارات الصائبة لمدربه الألماني يورغن كلوب، بقدر ما تفاجأ بمستوى برشلونة، وبرأيه لا يمكن الفوز على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز دون الروح التنافسية العالية، فالفريق الكتالوني لم يكن مؤمنا بقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء وكان مطمئنا بعد فوزه بثلاثية في مباراة الذهاب، ولكن بعد تسجيل ليفربول الهدف الثاني بدا على برشلونة الانهيار واستقبلوا بعدها هدفين كانا كفيلين بخروجهما من المسابقة ووصول ليفربول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي.

وعن الهدف الرابع لفريق ليفربول، أثنى مورينيو على سرعة بديهة جامع الكرات الذي ساهم بشكل كبير في تسجيل الهدف عندما سلم كرة الهدف الحاسم للاعب ليفربول ألكساندر أرنولد الذي لعبها بسرعة في غفلة من دفاع الضيوف لزميله البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي أودعها في الشباك بلمسة واحدة (عالطاير)، وسط ذهول لاعبي الفريق الكتالوني.

وعن المباراة الثانية في إياب نصف نهائي البطولة، أشاد مورينيو بالروح القتالية للاعبي توتنهام هوتسبير الذين خطفوا فوزا تاريخيا 3-2 من مضيفهم أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يورهان كرويف في العاصمة الهولندية، بعد أن كانوا متأخرين بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وبهدفين نظيفين في الشوط الأول لمباراة الإياب.

وسيكون نهائي التشامبيونزليغ إنجليزيا خالصا بعد تأهل كل من ليفربول وتوتنهام للنهائي على حساب كل من برشلونة وأياكس على الترتيب، وستقام المباراة النهائية للبطولة القارية في 1 يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: RT