ليبيا – قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن الموقف التركي في ليبيا سلبي لدعمها الإرهابيين ، مشيراً إلى أن أنقرة تعد مصدراً رئيسيا لجلب المتطرفين من جبهة النصرة وداعش إلى مصراتة لنقلهم إلى طرابلس لقتال الجيش الليبي وعرقلة تقدمه.

هدية أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا لدعم حكومة الوفاق يتم نقلهم في عدة رحلات جوية من أنقرة إلى القاعدة الجوية في مصراتة لدعم من وصفهم بـ”ميليشيات حكومة الوفاق”.

وأشار هدية إلى أن أنقرة تستخدم عدة طرق بحرية لنقل الأسلحة والمدرعات والذخائر من موانئ تركيا إلى ليبيا ، مضيفاً: “أردوغان يدعم الحكومة الهشة في ليبيا ويقدم لهم مرتزقة أجانب ويوفر لهم الطائرات من دون طيار لاستهداف الليبيين في ضواحي طرابلس”.