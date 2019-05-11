نيويورك – رفضت السلطات الأمريكية، إصدار تأشيرات دخول، لبعض أعضاء الوفد الروسي، إلى اللجنة الثالثة لإعداد مؤتمر، حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، المقرر عقده في نيويورك.

وقال رئيس الوفد، مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، إنه “نتيجة للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة ، لم يتمكن العديد من الممثلين الرسميين الروس من المشاركة في هذه الفعالية”.

وأضاف يرماكوف، في الجلسة الختامية للجنة أمس الجمعة: “من وجهة نظر الدبلوماسية المتعددة الأطراف، هذا عبث تام وموقف غير مقبول على الإطلاق”.

وأشار إلى أن، “واشنطن تنتهك بشكل صارخ التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، والتي تنص بوضوح وبشكل لا لبس فيه، على ضرورة ضمان الولايات المتحدة وصول (دون عائق) ممثلين أو مسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى منطقة مقر الأمم المتحدة، وكذلك إصدار التأشيرات دون مقابل وفي أسرع وقت ممكن”.

وعقدت جلسة اللجنة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 29 أبريل إلى 10 مايو. وتعقد اللجنة التحضيرية عادة، جلسة مدتها عشرة أيام عمل كل ثلاث سنوات قبل بدء أعمال المؤتمر.

المصدر: نوفوستي