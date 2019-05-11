انجلترا – ينصح الأطباء دوماً بممارسة الرياضة الخفيفة أثناء الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الأم والجنين وتسهيل عملية الولادة.

ومن الضروري أن تتم ممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف مختصين، لديهم معرفة بالتمارين المفيدة للمرأة الحامل، وما يجب عليها تجنبه خوفاً على صحتها وصحة جنينها.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لرياضة صحية أثناء الحمل، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية:

1- مدة الرياضة

كشفت دراسة جديدة أن التمرينات أثناء الحمل يمكن أن تحمي الأطفال من السمنة في وقت لاحق من العمر. وتقول الدكتورة داغني راجاسينجام، استشارية التوليد والمتحدثة باسم الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد، إن هناك فوائد عديدة للرياضة للأم، بما في ذلك الحفاظ على الوزن، وتحسين النوم والمزاج، والمساعدة في التغلب على آلام المخاض، وخفض ضغط الدم المرتفع.

وينصح خلال فترة الحمل بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع، وذلك عبر جلسات رياضة لمدة 10 دقائق على الأقل، بناءً على مستوى اللياقة البدنية والراحة.

2- استمعي إلى جسمك

ينصح الخبراء بمواصلة النشاط اليومي الطبيعي لفترة طويلة من الحمل طالما كانت تشعر بالراحة. وتقول راجاسينجام “يجب على النساء تجنب أي تمرين يزيد من معدل التنفس بشكل كبير، ويجب أن يستمعن إلى أجسادهن ويفعلن ما هو مناسب لهن فقط.

3- تجنبي رياضات التماس المباشر

يجب تجنب ممارسة الرياضة التي تنطوي على التماس المباشر، مثل رياضة الكيك بوكسينغ أو الجودو، وفي نفس الوقت، يُنصح بالتعامل بحذر مع الأنشطة التي تنطوي على خطر السقوط مثل ركوب الخيل والجمباز وركوب الدراجات.

4- تغيير الروتين اليومي

خلال فترة الحمل، تصبح مفاصل المرأة أكثر مرونة، وينتقل مركز الثقل، مما يعني أنها يمكن أن تصبح أكثر عرضة للإصابات، لذلك من الضروري إجراء بعض التعديلات على التمارين الرياضية الروتينية، بما يتناسب مع شكل وإمكانات الجسم خلال الحمل.

5- لا تقارني نفسك بغيرك

تتشارك العديد من النساء روتين الرياضة اليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الخبراء يحذرون بعدم اتباع برنامج امرأة أخرى، فهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل مدة الحمل وشكل الجسم والطول والوزن والنشاط اليومي وغير ذلك.

المصدر : ديلي ميل