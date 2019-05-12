ليبيا – هاجم الرئيس التركي المقرب من جماعة الاخوان المسلمين رجب طيب إردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر دون أن يسمّيه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إردوغان قال في الكلمة التي ألقاها بمأدبة إفطار رمضانية بمدينة إسطنبول أمس السبت وفقاً لوكالة الاناضول إنه يتّم التغاضي عن من وصفه بـ” جنون قاتل مأجور ” من أجل آبار النفط في ليبيا.

وأضاف:”من يتبجحون بالعدالة والحرية لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها محاكم الانقلاب في مصر”،منتقداً استجابة الاتحاد الأوروبي لدعوات الرئيس المصري السيسي.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية،قال الرئيس التركي: “كما في كل شهر رمضان، يحاول أعداء الإنسانية والإسلام تعكير أجواء هذا الشهر الفضيل، الحكومة الإسرائيلية تمطر غزة بالقنابل، النظام السوري المتلطخة أيديه بالدماء، لا يتوانى من قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس في إدلب في هذا الشهر الكريم، مئات آلاف الأطفال الأبرياء في اليمن أصبحوا ضحايا بين أنياب الجوع والقحط، جراء حرب قذرة، وفي ليبيا يتم التغاضي عن جنون قاتل مأجور من أجل آبار النفط، ومن أركان إلى الصومال ومن أفغانستان إلى العراق ترتفع أعمدة دخان الحروب في عالمنا الإسلامي في شهر رمضان”.

وقال الرئيس التركي المتهم بدعم الجماعات الاسلامية المتطرفة في ليبيا وسوريا ومصر أن من يتبجحون بالعدالة والحرية لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها ما وصفها بـ”محاكم الانقلاب في مصر” (أحكام القضاء المصري على قيادات جماعة الاخوان الارهابية في مصر) ، مضيفاً بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستجيبون لدعوة السيسي، ويجلسون معه على طاولة واحدة ويتناقشون حول المستقبل.