انجلترا – ظفر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، اليوم الأحد، بجائزة القفاز الذهبي المقدمة لأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، متفوقا بفارق مباراة واحدة عن مواطنه البرازيلي وحارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون (20 مباراة).

وفرض أليسون هيمنته على الحراس في الدوري الإنجليزي، خلال موسمه الأول مع ليفربول، منذ انتقاله الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي، علما بأن حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، فاز بالجائزة الموسم الماضي.

المصدر: وكالات