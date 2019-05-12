الأردن – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل / نيسان الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات الخضار والبقول الجافة والمعلبة والإيجارات والحبوب ومنتجاتها والوقود والإنارة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع مارس/ آذار الماضي السابق له، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن والنقل والفواكه والمكسرات، والملابس، والسكر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنهاية الشهور الأربعة الأولى من 2019، بنسبة 0.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمئة في 2019 و2020، و2.5 بالمئة لعام 2021.

الأناضول