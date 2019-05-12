جنوب إفريقيا – فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، في الانتخابات التشريعية العامة هناك وحصل على 57٪ من الأصوات، بعد فرز 99.9٪ من الأصوات.

وأفادت وكالة Associated Press اليوم، بأن حزب “التحالف الديمقراطي”، أكبر أحزاب المعارضة، حل ثانياً بـ 20.69 في المئة من الأصوات، بينما نال حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية”، 10.60 في المئة من الأصوات.

وقالت الوكالة، إن نسبة مشاركة الناخبين خلال الانتخابات، بلغت 65%. وسبب تدني هذا المؤشر، كان ارتفاع نسبة البطالة وتردي الخدمات العامة، وكذلك فضيحة الفساد التي عصفت بالحزب الحاكم، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد جاكوب زوما.

وخلال هذه الانتخابات، تراجعت نسبة تأييد الناخبين للحزب الحاكم، في المقابل حققت أحزاب المعارضة زيادة في نسبة أصواتها كما حدث في الانتخابات الماضية.

ويرى المراقبون، أن تعهد الرئيس الحالي للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، بتوفير المزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد، حال دون تراجع محتمل أكبر في نسبة الأصوات.

المصدر: وكالات