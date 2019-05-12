السفارة الأمريكية في بغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

بغداد – أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بيانا، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.

ونصحت السفارة في البيان جميع مواطنيها بضرورة التزام اليقظة، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق.

وقال البيان إن “الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي “لا تسافر إلى العراق” و”تجنب التواجد في أماكن التجمعات”، و”عدم لفت الأنظار” و”الانتباه إلى ما يحيط بهم”.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد الأسبوع الماضي، بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى إرسال الولايات المتحدة منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع “باتريوت” وحاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات