تونس – أظهرت بيانات رسمية تونسية، السبت، أن العجز التجاري في البلاد بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 6.336 مليار دينار (2.1 مليار دولار) مقابل 5.085 مليار دينار (1.70 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ووفق البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فإنه إلى حدود أواخر أبريل/ نيسان الماضي بلغت قيمة الواردات، 22.113 مليار دينار (7.39 مليار دولار) مقابل 18.628 مليار دينار (6.22 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من 2018، مسجلة بذلك تطورا نسبته 18.7 بالمائة مقابل 21.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

ولم تتجاوز قيمة الصادرات 1.577 مليار دينار (530 مليون دولار) مقابل 13.542 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.5 المئة مقابل 32.8 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

يشار أنّ قيمة العجز التجاري لتونس بلغت في الربع الأول من العام الجاري، 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار).

وأطلقت تونس مطلع 2018 حزمة مؤلفة من 20 إجراء لزيادة الصادرات وتحقيق معدل نمو بأكثر من 20 بالمئة خلال الفترة ما بين 2018-2020، لتتجاوز 50 مليار دينار (16.61 مليار دولار) بحلول 2020.

وتعاني تونس من ارتفاع العجز التجاري إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017.

الأناضول