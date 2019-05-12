روسيا – نفذ الفتى العراقي قاسم الكاظمي بطل صورة “الرغبة في الحياة” ضربة بداية مباراة سبارتاك موسكو وضيفه أوفا والتي جرت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وكاظمي هو بطل صورة “الرغبة في الحياة” والتي فازت بمسابقة أندريه ستينن الدولية التي استحدثتها وكالة روسيا سيغودينا الروسية.

وفازت صورة “الرغبة في الحياة” للمصور تيسير مهدي ( من كربلاء في العراق) بالمركز الأول في فئة الرياضة في المسابقة المذكورة العام الماضي.

وقامت الجهة المنظمة للمسابقة، الوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا”، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، قبيل حلول يوم ميلاده، ووصل العاصمة الروسية أمس السبت.

وخلال الأسبوع الذي سيقضيه في موسكو، سيتعرف قاسم على معالم العاصمة الروسية الساحرة.

المصدر: RT