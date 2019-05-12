موسكو – يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 13 مايو سلسلة اجتماعات تتعلق بقضايا عسكرية، أولها في قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال صحفي في هذا الصدد: “نعم. أنا أؤكد ذلك. ستكون رحلة إقليمية جديدة.. أولها في 13 مايو في قازان”.

وفي نوفمبر الماضي، عقد بوتين في أنابا الروسية اجتماعا ختاميا كجزء من سلسلة من المشاورات مع قيادة وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري، جاءت عقب ثلاثة اجتماعات تتعلق بمسائل عسكرية عقدت في مقر الرئاسة في سوتشي.

وأكد بوتين خلال الاجتماعات تلك، أن روسيا، في ظل ظروف الوضع الصعب في العالم، ملزمة بضمان تطور متوازن للجيش والبحرية، وفي الوقت نفسه تتجنب الانضمام إلى سباق تسلح عسكري.

وفي هذا الصدد، حدد بوتين المهام ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية، ووفقا له، فإنه من الضروري، على وجه الخصوص، تحسين التدريب القتالي للقوات الروسية، بما في ذلك الأخذ في عين الاعتبار التجربة العملية في سوريا.

وفي فبراير، أعلن الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع وزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه يعتزم تغيير صيغة الاجتماعات العسكرية والإشراف شخصيا على عملية إطلاق المجمعات العسكرية الجديدة في الخدمة القتالية.

المصدر: نوفوستي