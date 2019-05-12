أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، ونزلت أغلب أسواق الخليج الرئيسية بنحو كبير، متضررة من خسائر النفط المتلاحقة والمخاوف المتنامية بشأن التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

ووفق حسابات “الأناضول”، تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 61.66 دولارا للبرميل.

فيما نزلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 70.62 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق المتراجعة، مع انخفاض مؤشرها الأول بنسبة 2.22 بالمئة إلى 6163 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس 1.09 بالمئة إلى 4778 نقطة، وهبط المؤشر العام 1.92 بالمئة ليغلق عند 5691 نقطة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 2.06 بالمئة إلى 8674 نقطة، بفعل ضغوط بيعية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والإسمنت.

وانحدرت بورصة البحرين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1427 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المتداولة يتصدرها “جي أف اتش” بنسبة 1.89 بالمئة و”مصرف السلام” بنحو 1.21 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 1.2 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.6 بالمئة إلى 2629 نقطة، مع هبوط غالبية المؤشرات القطاعية يتصدرها العقار والبنوك.

فيما ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 5098 نقطة، بدعم رئيس من صعود سهم “بنك أبوظبي الأول” بنسبة 1.92 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 1.64 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1819 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 4.4 بالمئة و”عند للاستثمار” بنسبة 1.88 بالمائة.

وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.44 بالمئة إلى 14122 نقطة، بفعل عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والافراد الأجانب.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3865 نقطة، مع ارتفاع أسهم “المطاحن العمانية” بنسبة 3.37 بالمئة و”مسقط للغازات” بنسبة 3.3 بالمئة و”بنك ظفار” بنحو 1.45 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.9 بالمئة إلى 5098 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1819 نقطة.

مصر: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 14122 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3865 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 2.22 بالمئة إلى 6163 نقطة.

السعودية: بنسبة 2.06 بالمئة إلى 8674 نقطة.

دبي: بنسبة 1.6 بالمئة إلى 2629 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1427 نقطة.

الأناضول