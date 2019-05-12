وأصدرت المحكمة كذلك في قضية أحداث كنيسة “مارمينا” بحلوان جنوبي القاهرة حكما على متهمين بالسجن المؤبد وهما محمد فتحي، ومحمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي، وكرم ضيف، وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور، و طه عبد التواب، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بإحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وشرطي، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف