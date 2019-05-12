انجلترا – توج اللاعبون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغابوني بيار إمريك أوباميانغ بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي “الحذاء الذهبي” بعد ختام الموسم المثير.

وتساوى اللاعبون الثلاثة بعدد الأهداف برصيد 22 هدفا لكل منهم.

ودخل اللاعبون الثلاثة الجولة الأخيرة، والأسبقية لصلاح الذي سجل 22 هدفا، فيما كان يملك ماني وأوباميانغ 20 هدفا فقط.

وسجل الثنائي الأخير هدفين لكل منهما في شباك وولفرهامبتون، وبيرنلي على الترتيب، ليرفعا رصيدهما إلى 22 هدفا، بالتساوي مع الدولي المصري.

وتوج مانشستر سيتي بطلا للبريميرليغ للموسم الثاني على التوالي، بعد صراع طويل مع ليفربول حسمه في الجولة الأخيرة لصالحه عقب الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان صلاح نال الجائزة الموسم الماضي برصيد 32 هدفا.

المصدر: وكالات