كابل – أفاد مسؤولون محليون أفغان، بأن 7 أطفال قتلوا، وجرح اثنان، جراء انفجار لغم أرضي في ولاية غزنة جنوب العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم الولاية عارف نوري، إن “الانفجار وقع عندما داس الأطفال على لغم أرضي أثناء لعبهم قرب الطريق الرئيسي، وأن اللغم زرع من قبل طالبان مستهدفين في ذلك القوات الأمنية”.

من جهته، أكد عضو مجلس ولاية غزنة، أمان الله قمراني، أن “أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح ما بين سبع وتسع سنوات، وينتمي أربعة منهم على الأقل لعائلة واحدة”.

وكثيرا ما يستخدم المسلحون القنابل المزروعة على جوانب الطرقات والألغام الأرضية لاستهداف قوات الأمن الأفغانية، لكنها كثيرا ما تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.

وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقارب الـ4 آلاف مدني في أفغانستان عام 2018، وإصابة 7 آلاف آخرين بجروح، فيما اعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات الحرب في أفغانستان.

المصدر: رويترز