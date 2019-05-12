العراق – أعلنت وزارة الزراعة، عن افتتاح مشروع مبادرة تمكين المخصص لمكافحة التصحر بتمويل من البنك المركزي العراقي في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان وزير الزراعة صالح الحسني وبحضور محافظ ورئيس مجلس محافظة الديوانية ومستشار محافظ البنك المركزي، افتتح مشروع تمكين لمكافحة التصحر في الديوانية، واضاف وزير الزراعة، ان الهدف من هذه المشاريع هو لمكافحة التصحر وزحف الرمال ونشر النباتات دائمة الخضرة وتحسين البيئة بما يؤدي الى إيجاد مناخ ملائم للأعمال الزراعية فضلا عن حماية المناطق السكنية.

واشار الحسني الى مضي الوزارة بعملها الهادف الى رفع مستويات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المصدر : واع