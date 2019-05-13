إسبانيا – أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الإثنين، إن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، اقترب من وضع حد لمسيرته رفقة الروخيبلانكوس، والرحيل إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن جريزمان يقترب من اتخاذ خطوة الرحيل عن أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال للبارسا.

وأضافت أن النادي المدريدي يخطط لعقد اجتماع مع جريزمان، لمناقشة مستقبله، موضحة أن إدارة أتلتيكو تريد من المهاجم الفرنسي أن يخبرها وجهًا لوجه، عما إذا كان سيذهب لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أتلتيكو مدريد يعتقدون أن جريزمان وافق بالفعل على اللعب في الكامب نو، بداية من الموسم المقبل.

وختمت بأن جريزمان لديه شرط جزائي في عقده سيصبح من 1 يوليو/ تموز المقبل، 120 مليون يورو، وهي القيمة التي سيكون برشلونة مستعدًا لدفعها مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.

المصدر : كووورة