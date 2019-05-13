ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إنه سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عندما يمر بروما.

وزير الخارجية الإيطالي أضاف في بيان مقتضب على هامش مجلس الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين ونقلته وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الاثنين :”دعونا نرى بأي أسلوب سيدور الحديث في إطار المجلس عن الوضع في ليبيا،نحن جميعا حذرين للغاية، فإن الوضع يتغيّر باستمرار”

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول :”إن الأمور لا تسير على ما يرام ويجب علينا أن نحاول تهدئة الناس وقبل كل شيء محاولة التهدئة الإنسانية ومن ثم استئناف المسيرة”.