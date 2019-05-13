وقال مدير جمرك الكرامة (طريبيل) الاردني عمار أبو رجيع في تصريح صحافي انه “بالرغم من مرور أكثر من شهرين على تفعيل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين، لم يتجاوز عدد الشاحنات الأردنية التي دخلت بشكل مباشر إلى بغداد أكثر من 32 شاحنة”.واضاف أبو رجيع أن “عدد الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع والتي دخلت إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر بلغت 40 شاحنة، فيما لم يتم تسجيل دخول أي شاحنة عراقية فارغة إلى أراضي المملكة”.

وكانت الحكومة أعلنت بداية شباط الماضي عن بدء العمل بآلية النقل المباشر(Door to Door) للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.