السعودية – شجب وزير الطاقة والصناعة السعودي، خالد الفالح، الاعتداء على ناقلتي نفط سعوديتين في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الفالح: استهدفت ناقلتا نفط سعوديتان في تمام الساعة السادسة من صباح امس الأحد، بهجوم، بينما كانت إحداهما في طريقها لتحميل النفط من ميناء رأس تنورة السعودي، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو”.

وأوضح وزير الطاقة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

وشجب الفالح “هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم”.

وأكد الفالح “على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار، التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي”.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، بيانا قالت فيه إن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

المصدر: واس