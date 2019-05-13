وسجل محمود اليزيد (61) هدف الداخلية، وأهدر له ركلة جزاء أيضا (78)، فيما سجل محمود عبد المنعم “كهربا” (19) ويوسف إبراهيم (أوباما) قبل ربع ساعة من النهاية هدفي الزمالك، الذي رفع رصيده إلى 66 نقطة من 29 مباراة مقلصا الفارق مع الأهلي المتصدر وحامل اللقب الذي لعب مباراة أكثر، إلى 4 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد الداخلية عند 27 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 7 نقاط خلف بتروجيت السادس عشر، وسيرافق النجوم (25 نقطة) الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى بخسارته الجمعة أمام مضيفه مصر المقاصة 1-2 أيضا.

وأدى هبوط الداخلية إلى استقالة مديره الفني علاء عبد العال من منصبه، التي أكد المشرف على الكرة في النادي عثمان دسوقي قبولها.

وقال دسوقي فى تصريحات صحفيه: “اتفقنا مع عبد العال على تقديم استقالته، على أن يقود ضياء عبد الصمد المدرب العام فريق الداخلية في المباراتين المتبقيتين”، مشيرا إلى أن عبد العال “أدى ما عليه ولم يكن موفقا”.

وقاد عبد العال الداخلية لمدة 8 مواسم متتالية منذ صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، ثم انتقل مطلع الموسم الماضي لتدريب إنبي، ليعود قبيل نهايته إلى الداخلية وينقذه من الهبوط.