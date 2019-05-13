سوريا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن “آلية قانونية” دولية تتم دراستها، لمحاكمة المقاتلين الأجانب في تنظيم “داعش” المعتقلين في المناطق الكردية بسوريا.

وقال لودريان لصحيفة “لو باريزيان”: إنه تتم دراسة إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة “قد تستوحى من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية” بدون مزيد من التفاصيل.

ورفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945. وقال “إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا”.

وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى هؤلاء المقاتلين الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس الماضي.

وتعارض فرنسا عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون “حيثما ارتكبوا جرائمهم” بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدراسة ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات وفق “كل حالة على حدة”.

المصدر: أ ف ب