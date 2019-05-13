الصين – دخلت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن فصلا جديدا، حيث أعلنت الصين اليوم أنها تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أمريكية، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، أنها تخطط لفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ابتداء من مطلع يونيو المقبل.

وتأتي الخطوة الصينية ردا على رفع إدارة ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

كما جاءت خطوة بكين رغم تحذير ترامب الصين من مغبة الرد على زيادة الرسوم الجمركية، وقال في تغريدة نشرها اليوم إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

المصدر: وكالات