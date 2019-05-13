إسرائيل – مدد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، المدة المتاحة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل الانتهاء من تشكيلته الحكومية، حتى 29 مايو الجاري.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فقد تلقى نتنياهو فترة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة، مع تمديد تقليدي لمدة 14 يوما، على أن تنتهي الفترة الأولية، يوم الأربعاء المقبل.

ويتفاوض نتنياهو مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي شكلت حكومته السابقة، ويطغى ملف قطاع غزة على مفاوضات تشكيل الحكومة.

ومن المتوقع أن يشمل الائتلاف الحكومي الجديد 16 عضوا من الأحزاب اليهودية المتشددة، و”الحزب القومي اليميني” المتشدد و”إسرائيل بيتنا” و”حزب كولانو” اليميني الوسطي.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، بعد إعلان التمديد، إن المحادثات ستستمر، لكن الاستراتيجية بشأن قطاع غزة ما زالت نقطة خلاف.

وقال ليبرمان، الذي يضم حزبه خمسة مقاعد في الكينيست، إنه يريد إعادة تعيينه كوزير للدفاع.

ولم يفز أي حزب في إسرائيل بأغلبية ساحقة في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مما يجعل الحكومات الائتلافية قاعدة في صلب الحياة السياسية الإسرائيلية.

وإذا فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف بحلول 29 مايو، يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يكلف عضوا آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة، ومن المحتمل أن يصبح، بيني غانتز، وهو قائد عسكري سابق فاز حزبه الأزرق والأبيض الوسطي بـ 35 مقعدا في الكنيست، بديلا لنتنياهو في هذه المرحلة.

ومن بين أكثر القضايا إلحاحا والتي تنتظر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي قالت واشنطن إن الكشف عنها سيجري، في يونيو المقبل.

وكان نتنياهو فاز بولاية خامسة، في 9 أبريل الفائت، في انتخابات اعتبرت استفتاء على زعامته، لا سيما وأنه يواجه تهما بالفساد.

وفي حال توجيه الاتهام إليه، فلن يلزم نتنياهو (69 عاما) قانونيا بالتخلي عن منصبه حتى تتم إدانته وتنتهي كل عمليات الاستئناف.

المصدر: رويترز+ أ ف ب